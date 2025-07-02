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Швеція виділила понад 590 млн грн на кібербезпеку України

Швеція виділила понад 590 млн грн на кібербезпеку України
Фото: Pixabay

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida надало новий пакет фінансової допомоги для посилення кібербезпеки України в розмірі понад 590 млн грн.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Понад 590 млн грн на кібербезпеку України від Швеції: що відомо

Виділені кошти використають для модернізації ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та підготовки персоналу ключових державних установ.

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За даними Мінцифри, протягом 2024 року державний сектор та органи влади зазнали понад 2000 кібератак.

— Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов, — зазначили у відомстві.

Фінансування надходитиме через Estonian Centre for International Development – урядовий фонд Естонії, який керує реалізацією проєктів міжнародного розвитку та гуманітарної допомоги.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що державні ресурси України щомісяця зазнають тисяч кібератак.

Тому Мінцифри домовилося з “великим донором”, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

Ймовірно, це й була Швеція.

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