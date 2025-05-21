Россия готовит новую киберкампанию против поддержки Украины — Reuters

Россия готовит киберкампанию направленную против оказания поддержки Украине и западным логистическим организациям, а также технологическим компаниям.

Соответствующее предупреждение обнародовала Великобритания и ее союзники, включая США.

— Эта злонамеренная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для организаций, на которые она направлена, в частности для тех, которые участвуют в оказании помощи Украине, — сказал директор по операциям Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Пол Чичестер.

Угроза новой киберкампании против Украины

Кампания также была направлена на секторы обороны, IТ-услуг, морского хозяйства, аэропортов, портов и систем управления воздушным движением в нескольких странах-членах Организации Североатлантического договора (НАТО), говорится в заявлении NCSC.

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— Мы настоятельно рекомендуем организациям ознакомиться с советами по угрозам и их смягчению, которые содержаться в рекомендациях, чтобы помочь защитить свои сети, — сказал Чичестер.

К слову, ранее в Центре противодействия дезинформации заявляли, что в Telegram начали массово появляться фейковые аккаунты украинских чиновников, в том числе президента Владимира Зеленского.

Источник : Reuters

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