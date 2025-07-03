Виробництво дронів-перехоплювачів: Україна та компанія Swift Beat підписали угоду

Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство у сфері виробництва безпілотних систем.

Угоду уклали в Данії в присутності президента Володимира Зеленського, міністра оборони Рустем Умєров та CEO компанії Еріка Шмідта.

Про це повідомляє президент України та Міністерство оборони України.

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Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.

Планується виробництво сотень тисяч дронів уже цього року з подальшим збільшенням обсягів у 2026 році.

— Візит у Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів – це очевидний пріоритет, — заявив Володимир Зеленський.

Окрім дронів-перехоплювачів, компанія вироблятиме для ЗСУ квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також планується розробка нових інноваційних рішень: перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що постачання здійснюватиметься на спеціальних умовах за собівартістю виробництва, що значно зменшить витрати на озброєння.

Що відомо про компанію Swift Beat, LLC

Swift Beat, LLC — американська компанія зі значною присутністю в Україні, яка спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом.

Компанія активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

Нещодавно Умєров заявив про старт програми виробництва зброї в Україні та країнах Рамштайну.

За його словами, до завершення війни вся зброя, виготовлена в межах нової програми, постачатиметься виключно до Сил оборони України.

Фото: сайт президента України

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