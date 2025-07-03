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Виробництво дронів-перехоплювачів: Україна та компанія Swift Beat підписали угоду

Меморандум-Данія-Умєров-Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство у сфері виробництва безпілотних систем.

Угоду уклали в Данії в присутності президента Володимира Зеленського, міністра оборони Рустем Умєров та CEO компанії Еріка Шмідта.

Про це повідомляє президент України та Міністерство оборони України.

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Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.

Планується виробництво сотень тисяч дронів уже цього року з подальшим збільшенням обсягів у 2026 році.

— Візит у Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів – це очевидний пріоритет, — заявив  Володимир Зеленський.

Окрім дронів-перехоплювачів, компанія вироблятиме для ЗСУ квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також планується розробка нових інноваційних рішень: перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що постачання здійснюватиметься на спеціальних умовах за собівартістю виробництва, що значно зменшить витрати на озброєння.

Умєров-Зеленський-Данія
Фото: сайт президента України
Умєров-Зеленський-Данія
Фото: сайт президента України
Умєров-Зеленський-Данія
Фото: сайт президента України
Умєров-Зеленський-Данія
Фото: сайт президента України
Умєров-Зеленський-Данія
Умєров-Зеленський-Данія
Умєров-Зеленський-Данія
Умєров-Зеленський-Данія

Що відомо про компанію Swift Beat, LLC

Swift Beat, LLC — американська компанія зі значною присутністю в Україні, яка спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом.

Компанія активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

Нещодавно Умєров заявив про старт програми виробництва зброї в Україні та країнах Рамштайну.

За його словами, до завершення війни вся зброя, виготовлена в межах нової програми, постачатиметься виключно до Сил оборони України.

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рустем умєров

Фото: сайт президента України

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