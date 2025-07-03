Взрыв в Луганске возле музея, где оккупанты открывали выставку: что известно

Взрыв в Луганске сегодня, 3 июля, прогремел недалеко от краеведческого музея, где оккупанты устроили выставку.

Об инциденте во временно оккупированном городе сообщают пропагандистские СМИ.

Взрыв в Луганске сегодня: что известно

Взрыв в Луганске сегодня, 3 июля, прогремел возле краеведческого музея, где оккупанты открывали выставку, посвященную войне против Украины.

Сейчас смотрят

Пропагандисты предполагают, что сработало самодельное взрывное устройство, и заявляют, что якобы есть жертвы и пострадавшие.

Напомним, что 30 июня в Луганске взрывы прогремели после полуночи. Тогда город атаковали дронами.

Как позже рассказали в Центре противодействия дезинформации, в городе горела логистика россиян.

Фото: Exilenova

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.