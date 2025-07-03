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Взрыв в Луганске возле музея, где оккупанты открывали выставку: что известно

вибух-Луганськ

Взрыв в Луганске сегодня, 3 июля, прогремел недалеко от краеведческого музея, где оккупанты устроили выставку.

Об инциденте во временно оккупированном городе сообщают пропагандистские СМИ.

Взрыв в Луганске сегодня: что известно

Взрыв в Луганске сегодня, 3 июля, прогремел возле краеведческого музея, где оккупанты открывали выставку, посвященную войне против Украины.

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Пропагандисты предполагают, что сработало самодельное взрывное устройство, и заявляют, что якобы есть жертвы и пострадавшие.

Напомним, что 30 июня в Луганске взрывы прогремели после полуночи. Тогда город атаковали дронами.

Как позже рассказали в Центре противодействия дезинформации, в городе горела логистика россиян.

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Фото: Exilenova

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