В оккупированном Луганске дроны атаковали асфальтобетонный завод, вспыхнул пожар
В России заявили об атаке беспилотников 13 мая на асфальтобетонный завод во временно оккупированном Луганске, где вспыхнул пожар.
Атака дронов в Луганске: последствия для оккупантов
По данным российского Telegram-канала ASTRA, который ссылается на так называемые местные власти, в результате атаки дронов на асфальтобетонный завод в Луганске якобы погибли двое сотрудников МЧС, еще двое получили ранения.
Там утверждают, что атака была осуществлена тремя БпЛА самолетного типа.
При этом первый дрон вызвал пожар на заводе, а через час еще один нанес повторный удар по объекту.
В “ЛНР” еще уточняют информацию о пострадавших.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.