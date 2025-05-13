В оккупированном Луганске дроны атаковали асфальтобетонный завод, вспыхнул пожар

В России заявили об атаке беспилотников 13 мая на асфальтобетонный завод во временно оккупированном Луганске, где вспыхнул пожар.

Атака дронов в Луганске: последствия для оккупантов

По данным российского Telegram-канала ASTRA, который ссылается на так называемые местные власти, в результате атаки дронов на асфальтобетонный завод в Луганске якобы погибли двое сотрудников МЧС, еще двое получили ранения.

Там утверждают, что атака была осуществлена тремя БпЛА самолетного типа.

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При этом первый дрон вызвал пожар на заводе, а через час еще один нанес повторный удар по объекту.

В “ЛНР” еще уточняют информацию о пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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