Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

В оккупированном Луганске дроны атаковали асфальтобетонный завод, вспыхнул пожар

Атака дронів в окупованому Луганську 13 травня 2025 року: що відомо
Фото: Факти ICTV

В России заявили об атаке беспилотников 13 мая на асфальтобетонный завод во временно оккупированном Луганске, где вспыхнул пожар.

Атака дронов в Луганске: последствия для оккупантов

По данным российского Telegram-канала ASTRA, который ссылается на так называемые местные власти, в результате атаки дронов на асфальтобетонный завод в Луганске якобы погибли двое сотрудников МЧС, еще двое получили ранения.

Там утверждают, что атака была осуществлена тремя БпЛА самолетного типа.

Сейчас смотрят

При этом первый дрон вызвал пожар на заводе, а через час еще один нанес повторный удар по объекту.

В “ЛНР” еще уточняют информацию о пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Нетипичная ночная атака на Украину: РФ запустила 10 дронов
дрони Шахед

атака дронами, Война в Украине, ЛНР, Луганск, пожар, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь