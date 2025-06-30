Взрывы в Луганске: в оккупированном городе бушуют пожары
Несколько пожаров бушуют после серии взрывов в Луганске сегодня ночью.
Взрывы в Луганске сегодня ночью: что известно
Взрывы в Луганске прогремели 30 июня, всего за несколько минут до полуночи.
Кадры “бавовны” во временно оккупированном городе уже заполонили сеть.
Сообщается, что взрывы в Луганске сегодня ночью прогремели из-за дроновой атаки.
В городе фиксируется несколько очагов возгорания.
Официальных сведений о взрывах в Луганске пока нет.
Зато уже поступили комментарии о взрывах в Донецке, что прогремели после 22:00 30 июня.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, во временно оккупированном была “ювелирная работа по россиянам”.
– Там очень жирно, – заверил глава ЦПД.
Следует отметить, что громко вечером 30 июня было и в соседней Ясиноватой.
Там, согласно данным в сети, произошли прилеты по железной дороге.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Exilenova+