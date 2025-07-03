Вибух у Луганську біля музею, де окупанти відкривали виставку: що відомо

Вибух у Луганську сьогодні, 3 липня, пролунав неподалік краєзнавчого музею, де окупанти влаштували виставку.

Про інцидент у тимчасово окупованому місті повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Вибух у Луганську сьогодні: що відомо

Вибух у Луганську сьогодні, 3 липня, прогримів біля краєзнавчого музею, де окупанти відкривали виставку, присвячену війні проти України.

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Пропагандисти припускають, що спрацював саморобний вибуховий пристрій та заявляють, буцімто є жертви та постраждалий.

Нагадаємо, що 30 червня у Луганську вибухи прогриміли після опівночі. Тоді місто атакували дронами.

Як пізніше розповіли у Центрі протидії дезінформації, у місті палала логістика росіян.

Фото: Exilenova

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