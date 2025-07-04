Спецтрибунал для России: осудят ли Путина, Лукашенко, руководство КНДР и Ирана

Законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины уже внесен в Верховную Раду.

Факты ICTV пообщались с программным директором Центра гражданских свобод, правозащитником Владимиром Яворским о том, как будет работать Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ, смогут ли осудить российского диктатора Владимира Путина и его приспешников, какие перспективы приговоров и наказаний.

Спецтрибунал для России: где будет работать и кого может осудить

— Сможет ли этот Спецтрибунал осудить российского диктатора Владимира Путина и его приспешников, когда они еще у власти? Каким образом это должно происходить?

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— Там есть ограничения на трех людей, находящихся у власти. Среди них — министр иностранных дел, Путин как президент и глава правительства. Они не могут быть осуждены, когда выполняют свои полномочия, потому что применяется так называемый иммунитет.

Человек, когда он не на должности, например, или когда занимает другую должность, может быть осужден этим трибуналом. Но здесь вопрос еще в том, что есть конкуренция с Международным уголовным судом.

Сейчас уже есть ордер на арест Путина, выданный МУС. По идее для него нет каких-то возражений, чтобы арестовать Путина. Вопрос только в том, как это сделать. Но для этого трибунала это будет исключением, что, очевидно, стало определенным политическим компромиссом.

— А может ли он выдать еще один ордер на арест Путина и высшего руководства РФ?

— Трибунал не может выдать на арест этих трех лиц, на которых я указал. Если они, например, прекращают полномочия, то уже попадают под компетенцию этого суда.

А пока они работают и выполняют свои полномочия, он не сможет выдать ордер на их арест. Это вопрос только к Международному уголовному суду, который рассматривает дополнительные дела. Возможно, там будут какие-то дела против них.

— Может ли этот Спецтрибунал наказать российских военных, которые убивали украинцев в Буче и других городах?

— Опять нет, потому что этот трибунал связан с высшими должностными лицами. То есть это касается исключительно преступления агрессии — это специфика. Он рассматривает как раз вопрос, если так можно формально определить, о незаконности вооруженной атаки на Украину, то есть необоснованном ведении войны.

За это преступление агрессии отвечают высшие должностные лица. Речь идет о высшем руководстве РФ. Например, Дмитрий Медведев (заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации, — Ред.), высшее военное руководство Кабинета министров, парламента, Совета безопасности и других органов, которые были включены в этот процесс. Речь идет об от нескольких десятков, возможно, до сотни человек.

— Может ли этот Спецтрибунал рассмотреть отдельно дело о массовом убийстве в Мариуполе?

— Он не будет рассматривать случаи, которые были в Буче, Ягодном, Мариуполе или других городах, где россияне совершали массовые преступления. Это не будет предметом рассмотрения спецтрибунала. Речь идет исключительно о факте незаконности агрессии.

На самом деле это очень важно на международном уровне, потому что это показывает, что Российская Федерация совершает незаконные военные действия. Для нас — это очевидные вещи. Но на сегодня с точки зрения международного права и российской пропаганды — это недоказанные факты.

Этот трибунал может признать юридическим фактом, что то, что совершает Российская Федерация, является преступлением агрессии. Все остальные преступления будут рассматриваться Международным уголовным судом и национальными органами расследования.

— Входит ли в юрисдикцию этого Спецтрибунала наказывать иностранных приспешников Путина — таких как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, руководства Северной Кореи или Ирана?

— Там нет полного перечня, кого именно, но речь идет о лицах, причастных к преступлению агрессии. Есть различные расследования, которые показывают как раз включенность высшего руководства Беларуси, КНДР и Ирана, которые были причастны к этой агрессии. У них разные роли в этой агрессии, но это будет рассматриваться.

— Должны ли другие страны вносить законодательные изменения, чтобы признавать юрисдикцию этого Спецтрибунала? Какие именно?

— Да, после того, как Украина ратифицирует устав трибунала. После этого планируется, что к нему присоединятся другие страны. Это соглашение о присоединении других стран будет содержать то, что они обязуются сотрудничать с трибуналом, в частности выполнять его ордерный арест.

Кроме того, я думаю, что в Европейском Союзе этот трибунал тоже будет поддержан. И государства возьмут обязательства выполнять решения трибунала. Но вот со странами вне юрисдикции ЕС — здесь сложнее. На сегодняшний день, насколько мне известно, около 35 государств точно собирались поддержать этот трибунал.

— Где будет работать Спецтрибунал для России и где будут отбывать наказание осужденные этим трибуналом?

— Сам суд будет расположен в Нидерландах. В Нидерландах уже много было трибуналов. У них есть общие международные правила. Эти люди будут отбывать наказание в Нидерландах.

— Могут ли арестовать Путина или других представителей руководства РФ за границей в случае перемещения после предъявления обвинения?

— Путина этот трибунал уже никак не сможет арестовать. Только если он уйдет со своей должности, что маловероятно. То есть другие лица в Российской Федерации заменяются время от времени. Например, Дмитрий Медведев был президентом, а сейчас он на другой должности, то есть его можно арестовывать. А Путина этот трибунал не сможет арестовать.

Еще одним важным моментом является то, что этот трибунал может рассматривать дело заочно, что юридическим термином называется in absentia, то есть без задержания виновного лица. Возможно, суд именно так и будет происходить в отношении многих лиц.

— Если будет выдвинуто обвинение или решение суда, то будут ли легитимными любые контакты иностранных лидеров с Путиным, приглашение его на переговоры, подписание им или его представителями документов?

— Сегодня самые большие ограничения для Путина создает Международный уголовный суд. Сейчас он не поедет на встречу государств БРИКС в Бразилию, потому что Бразилия дала сигнал, что они не гарантируют безопасность, поскольку обязаны выполнять решения МУС. На сегодня именно МУС создает больше всего проблем для Путина.

Здесь важно то, что Спецтрибунал будет разыскивать этих людей до конца их жизни. Когда им предъявят обвинения, то до конца жизни им надо будет сидеть в Российской Федерации. Возможно, будут ездить в несколько стран, которые являются их крупными партнерами.

Но в очень многих странах, скорее всего, их будут задерживать, потому что будет поддержание Европолом этого трибунала. Соответственно, будет международный розыск всех людей, которые обвиняются этим трибуналом.

Спецтрибунал для РФ: будут ли рассматриваться военные преступления

— Может ли этот трибунал признать российские власти нелегитимными?

— Нет. Это уже политическая оценка, поэтому он не сможет это сделать.

— Может ли он выносить приговор приспешникам в Европе, которые потакали российскому руководству?

— Если такие будут выявлены, то да. Но здесь вопрос не в том, потакали ли они. Там есть определенные формы, как государства и другие могут быть вовлечены в преступление агрессии. Например, предоставление оружия, территории, какой-то другой помощи. То есть нужно оценивать, что они конкретно делали.

Если речь идет исключительно о пропагандистской или гибридной поддержке, которая, например, есть порой со стороны Венгрии к Российской Федерации, то здесь, скорее всего, — нет. Здесь будет сложно доказать, что это часть преступления агрессии.

— Смогут ли под этот трибунал попасть российские пилоты и военные преступники, которые сбрасывают бомбы, запускают ракеты и дроны Shahed на украинские города?

— Нет, здесь может быть, например, высшее военное руководство РФ. Могут попасть не только главнокомандующий или командующий армией, но и определенные низшие чины. Но речь в любом случае идет не об исполнителях конкретных преступлений.

Об исполнителях — это исключительно вопрос Международного уголовного суда и национальных органов расследования. В частности, по Shahed там есть уже уголовное дело в МУС. Есть два ордера на арест. Я думаю, что там будет больше.

— Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о еще одном военном преступлении России — казни украинского пленного. Может ли этот Спецтрибунал рассмотреть подобные военные преступления в плоскости отдачи приказа?

— Этот Спецтрибунал касается только преступления агрессии. Другие преступления не попадают, потому что их очень много, и этот трибунал работал бы 100 лет.

Например, этот вопрос уже исключительно к украинской компетенции. Я знаю, что сейчас точно идут по меньшей мере два суда как раз по расстрелам военных, когда удалось идентифицировать людей, совершавших расстрелы.

И более того, они попали в украинский плен. То есть они находятся прямо на суде, их реально судят — это не заочный суд.

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