Спецтрибунал для Росії: чи засудять Путіна, Лукашенка, керівництво КНДР та Ірану

Законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України вже внесено до Верховної Ради.

Факти ICTV поспілкувалися з програмним директором Центру громадянських свобод, правозахисником Володимиром Яворським про те, як працюватиме Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ, чи зможуть засудити російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників, які перспективи вироків і покарань.

Спецтрибунал для Росії: де працюватиме і кого може засудити

– Чи зможе цей Спецтрибунал засудити російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників, коли вони ще при владі? Яким чином це має відбуватися?

Зараз дивляться

– Там є обмеження на трьох людей, які є при владі. Серед них – міністр закордонних справ, Путін як президент і глава уряду. Вони не можуть бути засуджені, коли виконують свої повноваження, тому що застосовується так званий імунітет.

Людина, коли вона не на посаді, наприклад, або коли обіймає іншу посаду, може бути засуджена цим трибуналом. Але тут питання ще в тому, що є конкуренція з Міжнародним кримінальним судом.

Зараз уже є ордер на арешт Путіна, виданий МКС. По ідеї, для нього немає якихось заперечень, щоб заарештувати Путіна. Це питання тільки про те, як це зробити. Але для цього трибуналу – це буде виняток, який, очевидно, був певним політичним компромісом.

– А чи може він видати ще один ордер на арешт Путіна і вищого керівництва РФ?

– Трибунал не може видати на арешт цих трьох осіб, на яких я вказав. Якщо вони, наприклад, припиняють повноваження, то вже підпадають під компетенцію цього суду.

А поки вони працюють і виконують повноваження, він не зможе видати ордер на їхній арешт. Це питання тільки до Міжнародного кримінального суду, який розглядає додаткові справи. Можливо, там будуть якісь справи щодо них.

– Чи може цей Спецтрибунал покарати російських військових, які вбивали українців у Бучі та інших містах?

– Знову ні, тому що цей трибунал пов’язаний з вищими посадовими особами. Тобто це стосується виключно злочину агресії – це специфіка. Він розглядає питання, якщо так можна формально визначити, щодо незаконності збройної атаки на Україну, тобто безпідставного ведення війни.

За цей злочин агресії відповідають вищі посадові особи. Йдеться про вище керівництво РФ. Наприклад, Дмитро Медведєв (заступник керівника Ради безпеки Російської Федерації, – Ред.), вище військове керівництво Кабінету міністрів, парламенту, Ради безпеки та інших органів, які були включені в цей процес. Йдеться про від кількох десятків, можливо, до сотні осіб.

– Чи може цей Спецтрибунал розглянути окремо справу щодо масового вбивства в Маріуполі?

– Він не розглядатиме випадки, які були у Бучі, Ягідному, Маріуполі чи інших містах, де росіяни вчиняли масові злочини. Це не буде предметом розгляду спецтрибуналу. Йдеться виключно про факт незаконності агресії.

Насправді це дуже важливо на міжнародному рівні, тому що це показує, що Російська Федерація вчиняє незаконні військові дії. Для нас це очевидні речі. Але на сьогодні з погляду міжнародного права та російської пропаганди – це недоведені факти.

Цей трибунал може визнати юридичним фактом, що те, що чинить Російська Федерація, є злочином агресії. Всі інші злочини розглядатимуться Міжнародним кримінальним судом і національними органами розслідування.

– Чи входить в юрисдикцію цього Спецтрибуналу карати іноземних поплічників Путіна – на кшталт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, керівництва Північної Кореї чи Ірану?

– Там немає повного переліку, кого саме, але йдеться про осіб, причетних до злочину агресії. Є різні розслідування, які показують якраз включеність вищого керівництва Білорусі, КНДР та Ірану, які були дотичні до цієї агресії. У них різні ролі в цій агресії, але це розглядатиметься.

– Чи мають інші країни вносити законодавчі зміни, щоб визнавати юрисдикцію цього Спецтрибуналу? Які саме?

– Так, але вже після того, як Україна ратифікує статут трибуналу. Після цього планується, що до нього приєднаються інші країни. Ця угода про приєднання інших країн міститиме те, що вони зобов’язуються співпрацювати з трибуналом, зокрема виконувати його ордерний арешт.

Крім того, я думаю, що в Європейському Союзі цей трибунал теж буде підтриманий. І держави візьмуть зобов’язання виконувати рішення трибуналу. Але от з країнами поза юрисдикцією ЄС – тут складніше. На сьогодні я знаю, що близько 35 держав точно збиралися підтримати цей трибунал.

– Де працюватиме Спецтрибунал для Росії та де відбуватимуть покарання засуджені цим трибуналом?

– Сам суд буде розташований у Нідерландах. У Нідерландах вже багато було трибуналів. У них є загальні міжнародні правила. Ці люди відбуватимуть покарання в Нідерландах.

– Чи можуть заарештувати Путіна чи інших представників керівництва РФ за кордоном у разі переміщення після висунення обвинувачення?

– Путіна цей трибунал вже ніяк не зможе арештувати. Лише якщо він піде зі своєї посади, що малоймовірно. Тобто інші особи у Російській Федерації замінюються час від часу. Наприклад, Дмитро Медведєв був президентом, а зараз він на іншій посаді, то його можна заарештувати. А Путіна цей трибунал не зможе арештувати.

Ще одним важливим моментом є те, що цей трибунал може розглядати справу заочно, що юридичним терміном називається in absentia, тобто без затримання винної особи. Можливо, суд саме так і відбуватиметься щодо багатьох осіб.

– Якщо буде висунуто звинувачення або рішення суду, то чи будуть легітимними будь-які контакти іноземних лідерів з Путіним, запрошення його на переговори, підписання ним або його представниками документів?

– Сьогодні найбільші обмеження для Путіна створює Міжнародний кримінальний суд. Зараз він не поїде на зустріч держав БРІКС до Бразилії. Тому що Бразилія дала сигнал, що вони не гарантують безпеку, оскільки зобов’язані виконувати рішення МКС. На сьогодні саме МКС створює найбільше проблем для Путіна.

Тут важливо те, що Спецтрибунал розшукуватиме цих людей до кінця їхнього життя. Коли їм висунуть обвинувачення, то до кінця життя їм треба буде сидіти в Російській Федерації. Можливо, їздитимуть в декілька країн, які є їхніми великими партнерами.

Але в дуже багатьох країнах, найімовірніше, їх затримуватимуть, тому що буде підтримання Європолом цього трибуналу. Відповідно, буде міжнародний розшук всіх людей, обвинувачених цим трибуналом.

Спецтрибунал для РФ: чи розглядатимуться воєнні злочини

– Чи може цей трибунал визнати російську владу нелегітимною?

– Ні. Це вже політична оцінка, тому він не зможе цього зробити.

– Чи може він виносити вирок поплічникам у Європі, які потурали російському керівництву?

– Якщо такі будуть виявлені, то так. Але тут питання не в тому, чи вони потурали. Там є певні форми, як держави та інші можуть бути залучені у злочин агресії. Наприклад, надання зброї, території, якоїсь іншої допомоги. Тобто потрібно оцінювати, що вони конкретно робили.

Якщо йдеться виключно про пропагандистську або гібридну підтримку, яка, наприклад, є часом з боку Угорщини до Російської Федерації, то тут, найімовірніше, – ні. Тут буде складно довести, що це частина злочину агресії.

– Чи зможуть під цей трибунал потрапити російські пілоти та воєнні злочинці, які скидають бомби, запускають ракети та дрони Shahed на українські міста?

– Ні, це може бути, наприклад, вище військове керівництво РФ. Можуть потрапити не тільки головнокомандувач чи командувач армії, але й певні нижчі чини. Але йдеться в будь-якому разі не про виконавців конкретних злочинів.

Про виконавців – це виключно питання Міжнародного кримінального суду та національних органів розслідування. Зокрема, щодо Shahed там є вже кримінальна справа в МКС. Є два ордери на арешт. Я думаю, що там буде більше.

– Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про ще один воєнний злочин Росії – страту українського полоненого. Чи може цей Спецтрибунал розглянути подібні воєнні злочини у площині віддання наказу?

– Цей Спецтрибунал стосується лише злочину агресії. Інші злочини не потрапляють, тому що їх дуже багато, і цей трибунал працював би 100 років.

Наприклад, це питання вже виключно до української компетенції. Я знаю, що зараз точно триває щонайменше два суди якраз щодо розстрілів військових, коли вдалося ідентифікувати людей, які здійснили розстріли.

Ба більше, вони потрапили в український полон. Тобто вони перебувають прямо на суді, їх реально судять – це не заочний суд.

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