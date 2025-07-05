РФ ночью запустила в сторону Украины 322 дрона: как ПВО отразила атаку
В ночь на 5 июля (начиная с 20:00 пятницы 4 июля) РФ запустила в сторону Украины 322 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
Ночная атака дронами: результаты работы ПВО
Сегодня российские дроны летели со стороны Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово.
Основное направление удара — город Староконстантинов Хмельницкой области.
В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:30 подтвердили обезвреживание 292 из 322 вражеских БпЛА.
В частности, 157 дронов сбиты огневыми средствами поражения и 135 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.
К сожалению, были попадания в четырех локациях, еще на шести зафиксировано падение обломков сбитых целей.
О взрывах в районе Староконстантинова утром 5 июля сообщали очевидцы. Впоследствии стало известно, что над областью обезврежено 42 вражеских БпЛА типа Шахед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.