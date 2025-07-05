РФ уночі запустила в бік України 322 дрони: як ППО відбила атаку
У ніч проти 5 липня (починаючи з 20:00 п’ятниці 4 липня) РФ запустила у бік України 322 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Нічна атака дронами: результати роботи ППО
Сьогодні російські дрони летіли з боку Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Шаталового.
Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів Хмельницької області.
У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:30 підтвердили знешкодження 292 із 322 ворожих БпЛА.
Зокрема, 157 дрони збито вогневими засобами ураження і 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
На жаль, були влучання у чотирьох локаціях, ще на шести зафіксовано падіння уламків збитих цілей.
Про вибухи в районі Старокостянтинова вранці 5 липня повідомляли очевидці. Згодом стало відомо, що над областю знешкоджено 42 ворожі БпЛА типу Шахед.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.