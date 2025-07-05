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2 хв.

РФ уночі запустила в бік України 322 дрони: як ППО відбила атаку

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

У ніч проти 5 липня (починаючи з 20:00 п’ятниці 4 липня) РФ запустила у бік України 322 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Нічна атака дронами: результати роботи ППО

Сьогодні російські дрони летіли з боку Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Шаталового.

Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів Хмельницької області.

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У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:30 підтвердили знешкодження 292 із 322 ворожих БпЛА.

Зокрема, 157 дрони збито вогневими засобами ураження і 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

На жаль, були влучання у чотирьох локаціях, ще на шести зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Про вибухи в районі Старокостянтинова вранці 5 липня повідомляли очевидці. Згодом стало відомо, що над областю знешкоджено 42 ворожі БпЛА типу Шахед.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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