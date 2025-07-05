Взрывы в Хмельницкой области: дроны летели в направлении Староконстантинова

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 5 июля во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА.

Взрывы в Хмельницкой области сегодня — что известно

О звуках взрывов в Хмельницкой области, в частности, в Староконстантинове, сообщают очевидцы.

Ждем официального подтверждения со стороны представителей местной власти.

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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Хмельницкой области, и Стаконстантинова, в частности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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