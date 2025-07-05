Атака на Чугуев 5 июля: масштабные пожары, среди пострадавших — двое детей
В ночь на 5 июля российские дроны массированно атаковали Чугуев Харьковской области. Есть раненые, в частности, дети.
Ночная атака на Чугуев сегодня — последствия
В результате обстрела города ударными дронами в Чугуеве пострадали 11 человек, среди них — двое детей (10-летний мальчик и 14-летняя девушка), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По состоянию на утро спасатели продолжат ликвидацию масштабного пожара на одном из объектов города.
Также во время ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в почтовое отделение и недействующее здание. Здесь также возник пожар, повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные уже ликвидировали возгорание.
К ликвидации последствий атаки привлекались 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники, медики и пожарный поезд.
По данным Синегубова, всего за минувшие сутки враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек, ранены — 15.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.
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