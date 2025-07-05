Вибухи на Хмельниччині: в районі Старокостянтинова знешкоджено десятки Шахедів

Вибухи у Хмельницькій області пролунали вранці 5 липня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних БпЛА. За ніч та ранок в районі Старокостянтинова знешкоджено 42 Шахеди.

Оновлено о 10:25.

Вибухи у Хмельницькій області сьогодні – що відомо

Про звуки вибухів у Хмельницькій області, зокрема у Старокостянтинові, спочатку повідомили очевидці.

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Згодом керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що під час нічної та ранкової атак на Старокостянтинів силами ППО знешкоджено 42 ворожі Шахеди.

За його словами, місця падіння уламків збитих дронів встановлюються, проте наразі жодної інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що основним напрямком сьогоднішньої атаки дронів був Старокостянтинів Хмельницької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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