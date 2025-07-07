Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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ТЦК у Харкові постраждав під час атаки дронів: є поранені
Будівля ТЦК у Харкові опинилася в епіцентрі атаки дронів 7 липня.
Атака на ТЦК у Харкові: що відомо
Внаслідок атаки російських дронів стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію.
Як повідомили у Сухопутних військах, у Харківському ОТЦК та СП поранено 3 людини.
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На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
У той самий час російські окупанти вдарили безпілотниками й по Запорізькому ТЦК та СП.
Станом на 12:00 відомо про одного постраждалого.
Атака дронів на Харків 7 липня
Вибухи у Харкові сьогодні пролунали близько 10:30. У місті багато влучань.
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 11 поранених у Холодногірському районі Харкова. Двоє – у важкому стані.
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