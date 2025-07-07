ТЦК у Харкові постраждав під час атаки дронів: є поранені

Будівля ТЦК у Харкові опинилася в епіцентрі атаки дронів 7 липня.

Атака на ТЦК у Харкові: що відомо

Внаслідок атаки російських дронів стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію.

Як повідомили у Сухопутних військах, у Харківському ОТЦК та СП поранено 3 людини.

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На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

У той самий час російські окупанти вдарили безпілотниками й по Запорізькому ТЦК та СП.

Станом на 12:00 відомо про одного постраждалого.

Атака дронів на Харків 7 липня

Вибухи у Харкові сьогодні пролунали близько 10:30. У місті багато влучань.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 11 поранених у Холодногірському районі Харкова. Двоє – у важкому стані.

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