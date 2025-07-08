У ЗСУ пояснили, чому удари по ТЦК не зупинять мобілізацію

Атаки Росії на будівлі територіальних центрів комплектування не зупинять мобілізацію в Україні, оскільки дані військовозобов’язаних зберігаються в цифровому вигляді.

Про це LIGA.net повідомив начальник управління комунікації Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев і четверо військовослужбовців ТЦК із різних міст.

Військові про обстріли ТЦК: мобілізацію не зірвати

— Процес мобілізації в Україні не зупиниться. Він тривав, триває і буде тривати, — наголосив Саранцев.

За його словами, в роботу ТЦК внесуть корективи для безпеки працівників і відвідувачів, але це не вплине на виконання основного завдання.

Зараз дивляться

Військові з ТЦК також підтвердили, що жодних принципових змін у їхній роботі після ударів не сталося. Інший припустив, що після атак може зрости суспільна напруга щодо діяльності центрів, оскільки удари використовуються для виправдання обстрілів цивільної інфраструктури.

За словами Саранцева, проблеми можуть виникнути лише з наданням пільг та соціальних послуг військовим і ветеранам, оскільки частина архівів усе ще ведеться у паперовому вигляді.

Нагадаємо, 7 липня РФ атакувала дронами будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію. Внаслідок удару зазнали поранення 3 людини.

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