ГУР перехопило наказ командира зі 155 бригади РФ про страту українських полонених

Головне управління розвідки оприлюднило наказ командира РФ про страту українських військовополонених.

Відповідне відео ГУР Міноборони України оприлюднило у Telegram.

ГУР перехопило наказ про страти

10 липня 2025 року ГУР зафіксувало черговий воєнний злочин, вчинений Росією – перехоплення наказу одного з польових командирів 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ щодо українських військовополонених.

Зараз дивляться

В аудіозаписі командир 2 десантно-штурмової роти з нецензурною лайкою наказує катувати українських військовополонених.

— Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть нах… – кричить російський командир.

У ГУР зазначили, що зараз ця російська бригада веде бойові дії на території Сумщини.

Що відомо про 155 бригаду

155 бригада держави-агресора Росії відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.

Під час геноцидної війни проти України вказана бригада неодноразово зазнавала значних втрат, що вимагало доукомплектації новобранцями з-поміж російських мобілізованих.

Сили безпеки та оборони України кілька разів завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155 бригади. Зокрема 2 липня 2025 року внаслідок атаки по штабу на Курщині було знищено комбрига полковника Сергія Ільїна.

За нелюдські тортури та варварські вбивства полонених українських військових і цивільних 155 бригада російської окупаційної армії опинилася серед улюблених підрозділів Володимира Путіна.

Її прапором гордовито вимахували під час так званої підсумкової пресконференції російського диктатора в грудні 2024 року.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на початок липня відомо про страту росіянами вже 268 українських військовополонених.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.