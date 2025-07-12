ГУР перехопило наказ командира зі 155 бригади РФ про страту українських полонених
Головне управління розвідки оприлюднило наказ командира РФ про страту українських військовополонених.
Відповідне відео ГУР Міноборони України оприлюднило у Telegram.
ГУР перехопило наказ про страти
10 липня 2025 року ГУР зафіксувало черговий воєнний злочин, вчинений Росією – перехоплення наказу одного з польових командирів 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ щодо українських військовополонених.
В аудіозаписі командир 2 десантно-штурмової роти з нецензурною лайкою наказує катувати українських військовополонених.
— Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть нах… – кричить російський командир.
У ГУР зазначили, що зараз ця російська бригада веде бойові дії на території Сумщини.
Що відомо про 155 бригаду
155 бригада держави-агресора Росії відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.
Під час геноцидної війни проти України вказана бригада неодноразово зазнавала значних втрат, що вимагало доукомплектації новобранцями з-поміж російських мобілізованих.
Сили безпеки та оборони України кілька разів завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155 бригади. Зокрема 2 липня 2025 року внаслідок атаки по штабу на Курщині було знищено комбрига полковника Сергія Ільїна.
За нелюдські тортури та варварські вбивства полонених українських військових і цивільних 155 бригада російської окупаційної армії опинилася серед улюблених підрозділів Володимира Путіна.
Її прапором гордовито вимахували під час так званої підсумкової пресконференції російського диктатора в грудні 2024 року.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на початок липня відомо про страту росіянами вже 268 українських військовополонених.