Убийство предпринимателя на Троещине: подозреваемым оказался иностранец, его задержали

Правоохранители задержали иностранца в Одессе, который 8 июля застрелил предпринимателя в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Стрельба в Киеве: злоумышленник задержан

Согласно материалам дела, потерпевший — местный житель 1977 года рождения находился в салоне микроавтобуса.

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К нему подошел неизвестный мужчина и дважды выстрелил из оружия, после чего скрылся с места происшествия.

В результате полученных огнестрельных ранений предприниматель скончался на месте.

Благодаря слаженной работе оперативников полиции Киева и Одессы, при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД, правоохранители задержали фигуранта в отеле в Одессе.

Им оказался 41-летний иностранец, личность которого пока не разглашается.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий мотивов преступления.

Подозреваемому инкриминируют статью 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как отметили в полиции, срок заключения могут увеличить при наличии отягчающих обстоятельств.

Расследование продолжается.

Фото: Полиция Киева

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