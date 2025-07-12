Убийство предпринимателя на Троещине: подозреваемым оказался иностранец, его задержали
Правоохранители задержали иностранца в Одессе, который 8 июля застрелил предпринимателя в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Стрельба в Киеве: злоумышленник задержан
Согласно материалам дела, потерпевший — местный житель 1977 года рождения находился в салоне микроавтобуса.
К нему подошел неизвестный мужчина и дважды выстрелил из оружия, после чего скрылся с места происшествия.
В результате полученных огнестрельных ранений предприниматель скончался на месте.
Благодаря слаженной работе оперативников полиции Киева и Одессы, при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД, правоохранители задержали фигуранта в отеле в Одессе.
Им оказался 41-летний иностранец, личность которого пока не разглашается.
Сейчас следствие рассматривает несколько версий мотивов преступления.
Подозреваемому инкриминируют статью 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как отметили в полиции, срок заключения могут увеличить при наличии отягчающих обстоятельств.
Расследование продолжается.
Фото: Полиция Киева