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Вбивство підприємця на Троєщині: підозрюваним виявився іноземець, його затримали

стрілянина київ

Правоохоронці затримали в Одесі іноземця, який 8 липня застрелив підприємця в Києві.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Стрілянина в Києві: зловмисника затримали

Згідно з матеріалами справи, потерпілий – місцевий житель 1977 року народження перебував у салоні мікроавтобусу.

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До нього підійшов невідомий чоловік та двічі вистрелив зі зброї, після чого втік із місця події.

Унаслідок зазнаних вогнепальних поранень підприємець загинув на місці.

Завдяки злагодженій роботі оперативників поліції Києва та Одеси, за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, правоохоронці затримали фігуранта у готелі в Одесі.

Ним виявився 41-річний іноземець, особу якого поки не розголошують.

Нині слідство розглядає кілька версій мотивів злочину.

Підозрюваному інкримінують статтю 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

стрілянина київ
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
стрілянина київ

Як зазначили у поліції, термін ув’язнення можуть збільшити за наявності обтяжливих обставин.

Розслідування триває.

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Фото: Поліція Києва

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