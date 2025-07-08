У Деснянському районі Києва застрелили чоловіка в авто: нападника шукають

Уранці 8 липня сталося вбивство у Деснянському районі Києва.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 07:00, повідомили в поліції Києва.

Вбивство в Деснянському районі Києва сьогодні: що відомо

За попередніми даними, до припаркованого на вулиці автомобіля, у салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї.

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Після пострілу нападник утік із місця події.

Чоловік в авто від вогнепального поранення помер на місці.

Особу загиблого та мотиви злочину наразі встановлюють.

Нападника зараз розшукують.

Свідків або осіб, які мають будь-яку інформацію про стрілянину в Деснянському районі, просять звертатися до поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного головного управління поліції.

До розслідування також залучені працівники карного розшуку та кінологи зі службовими собаками.

За фактом вбивства в Деснянському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Фото: Поліція Києва

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