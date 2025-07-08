У Деснянському районі Києва застрелили чоловіка в авто: нападника шукають
Уранці 8 липня сталося вбивство у Деснянському районі Києва.
Повідомлення про стрілянину надійшло близько 07:00, повідомили в поліції Києва.
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За попередніми даними, до припаркованого на вулиці автомобіля, у салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї.
Після пострілу нападник утік із місця події.
Чоловік в авто від вогнепального поранення помер на місці.
Особу загиблого та мотиви злочину наразі встановлюють.
Нападника зараз розшукують.
Свідків або осіб, які мають будь-яку інформацію про стрілянину в Деснянському районі, просять звертатися до поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного головного управління поліції.
До розслідування також залучені працівники карного розшуку та кінологи зі службовими собаками.
За фактом вбивства в Деснянському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.
Фото: Поліція Києва