РФ атаковала Украину 26 ракетами и почти 600 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 12 июля (с 18:00 11 июля) российский враг атаковал Украину 623 дронами и ракетами. Нашей противовоздушной обороне удалось сбить 344 цели.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину 12 июля

По данным Воздушных сил, россияне запустили по Украине 597 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из направлений Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово.

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Из этого количества дронов — 339 — Шахеды.

Также враг атаковал Украину ночью 26 крылатыми ракетами Х-101 — бил по воздушному пространству Саратовской области.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 344 средства воздушного нападения, в частности:

319 вражеских БПЛА типа Shahed;

25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 ударных беспилотников в пяти локациях, а также падение сбитых – в 19 локациях.

По словам Виталия Бунечко, главы Житомирской ОВА, во время массированной воздушной атаки на Житомирщине силы противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей.

На территории области из-за падения обломков зафиксировано разрушение заброшенного хозяйственного сооружения. Пожар на месте ликвидировали подразделения ГСЧС. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Ночью Россия атаковала Харьков ударными дронами и управляемыми авиабомбами. По словам городского головы Игоря Терехова, оккупанты нанесли 10 ударов по Киевскому району – двумя авиабомбами и восемью дронами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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