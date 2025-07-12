РФ атакувала Україну 26 ракетами та майже 600 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 12 липня (із 18:00 11 липня) російський ворог атакував Україну 623 дронами та ракетами. Нашій протиповітряній обороні вдалося збити 344 цілі.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 12 липня

За даними Повітряних сил, росіяни запустили по Україні 597 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрового.

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З цієї кількості дронів – 339 – Шахеди.

Також ворог атакував Україну вночі 26 крилатими ракетами Х-101 – гатив із повітряного простору Саратовської області.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 344 засоби повітряного нападу, зокрема:

319 ворожих БпЛА типу Shahed;

25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних безпілотників у п’яти локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.

За словами Віталія Бунечка, голови Житомирської ОВА, під час масованої повітряної атаки на Житомирщині сили протиповітряної оборони знищили декілька повітряних цілей.

На території області через падіння уламків зафіксовано руйнування занедбаної господарської споруди. Пожежу на місці ліквідували підрозділи ДСНС. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Вночі Росія атакувала Харків ударними дронами та керованими авіабомбами. За словами міського голови Ігоря Терехова, окупанти завдали 10 ударів по Київському району – двома авіабомбами та вісьмома дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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