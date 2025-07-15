Рада ратифицировала соглашение о создании Спецтрибунала по преступлениям РФ

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Рада ратифицировала соглашение о создании Спецтрибунала по РФ

За ратифицирование соглашения о создании Спецтрибунала по РФ проголосовали 323 народные депутаты.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Сейчас смотрят

Это первый спецтрибунал, созданный именно для рассмотрения преступлений агрессии – за незаконное применение силы против другого государства вопреки Уставу ООН. Речь идет о новом международном механизме, который будет расследовать преступление агрессии против Украины.

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для России.

1 июля законопроект о ратификации соглашения о Спецтрибунале внесли в Верховную Раду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.