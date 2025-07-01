Законопроект о ратификации соглашения о Спецтрибунале внесли в Верховную Раду
Верховная Рада рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.
Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит ратификацию Спецтрибунала
– В Верховную Раду Украины поступил проект Закона Украины О ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, – подчеркнул Стефанчук.
Он пояснил, что ратификация соглашения является обязательным условием для вступления в силу документа о создании Спецтрибунала.
По словам главы парламента, законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
Стефанчук подчеркнул, что создание Специального трибунала станет важным шагом для привлечения российского руководства к ответственности за развязывание войны против Украины.
Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для России. Речь идет о новом международном механизме, который будет расследовать преступление агрессии против Украины.
Это первый спецтрибунал, созданный именно для рассмотрения преступлений агрессии – за незаконное применение силы против другого государства вопреки Уставу ООН.