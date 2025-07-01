Законопроект о ратификации соглашения о Спецтрибунале внесли в Верховную Раду

Верховная Рада рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит ратификацию Спецтрибунала

– В Верховную Раду Украины поступил проект Закона Украины О ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, – подчеркнул Стефанчук.

Он пояснил, что ратификация соглашения является обязательным условием для вступления в силу документа о создании Спецтрибунала.

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По словам главы парламента, законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Стефанчук подчеркнул, что создание Специального трибунала станет важным шагом для привлечения российского руководства к ответственности за развязывание войны против Украины.

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для России. Речь идет о новом международном механизме, который будет расследовать преступление агрессии против Украины.

Это первый спецтрибунал, созданный именно для рассмотрения преступлений агрессии – за незаконное применение силы против другого государства вопреки Уставу ООН.

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