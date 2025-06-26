Що таке Спецтрибунал для Росії і чому його створення – історичне рішення

25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії. Йдеться про новий міжнародний механізм, який розслідуватиме злочин агресії проти України.

Це перший Спецтрибунал, створений саме для розгляду злочинів агресії – за незаконне застосування сили проти іншої держави всупереч Статуту ООН.

Тепер угоду про Спеціальний трибунал для РФ має ратифікувати Верховна Рада України.

Зараз дивляться

Факти ICTV пояснюють, що таке Спецтрибунал та чи реально притягнути російських посадовців до відповідальності.

Що таке Спецтрибунал і навіщо він потрібен

Спецтрибунал для Росії – це новий міжнародний механізм, який планують створити в межах Ради Європи. Його головна мета – притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії за злочин агресії проти України.

Як пояснили в Раді Європи, злочин агресії – це ініціювання або планування війни з боку керівництва держави. Його також називають злочином лідерства, адже він стосується саме тих посадовців, які займають ключові владні позиції та ухвалили або підтримали рішення про початок воєнних дій.

Тобто Спецтрибунал для РФ дасть змогу судити тих, хто віддавав наказ почати війну.

Ініціатива створити Спецтрибунал для РФ виникла через те, що наразі Міжнародний кримінальний суд (МКС) не може розглядати справи щодо злочину агресії Росії через юридичні обмеження. Тобто цей механізм не замінить МКС, а доповнить його роботу. Очікується, що між ними буде укладено угоди про взаємну співпрацю.

Відповідаючи на запитання “що таке Спецтрибунал”, слід розуміти: це правовий інструмент для встановлення справедливості за злочини, які не охоплює чинна міжнародна система.

Основні положення спеціального трибуналу для Росії

Спецтрибунал для РФ матиме чітко визначені повноваження, які дадуть змогу притягти до відповідальності керівництво держави-агресора.

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, яка очолювала роботу зі створення Спецтрибуналу для РФ, розповіла про основні положення готового статуту:

Відсутність імунітетів для агресорів.

Статут Спецтрибуналу для Росії передбачає, що жоден посадовець не зможе уникнути відповідальності. Навіть чинні лідери країни-агресора можуть отримати обвинувальні акти – прокурор Спецтрибуналу зможе їх оприлюднити й передати суду ще до початку повного розгляду справи. Коли ці посадовці більше не будуть при владі, суд зможе винести їм вирок і засудити їх заочно.

Повноцінна міжнародна юрисдикція.

Спецтрибунал для Росії функціонуватиме як повноцінний міжнародний орган. Це не буде змішана чи національна структура – він діятиме виключно в межах міжнародного права та від імені всієї світової спільноти.

Чітке визначення злочину агресії.

Підґрунтям для кваліфікації злочину агресії є стаття 8 Римського статуту МКС, доповнена положеннями резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Це гарантує чітке та зрозуміле трактування, що виключає подвійні тлумачення й унеможливлює уникнення відповідальності.

Співпраця з МКС, а не конкуренція.

Спецтрибунал для РФ доповнює Міжнародний кримінальний суд. Якщо обвинуваченого буде передано МКС, провадження у Спеціальному трибуналі призупинять.

Проведення заочних процесів.

– Окреме досягнення України – внесення механізму in absentia. Це дасть змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної “трійки”, допоки вони на посаді) – зокрема, проти політичного та військового керівництва Росії (а потенційно також Білорусі та КНДР), – повідомила Мудра.

Міжнародне визнання істини.

Створення спецтрибуналу для Росії дасть змогу офіційно закріпити юридичний факт агресії РФ проти України, починаючи з 2014 року. Обвинувальні акти стануть свідченням, хто саме віддав накази про початок війни, коли і як це відбулося.

Де працюватиме Спецтрибунал для Росії і хто його фінансуватиме

Спецтрибунал для Росії засідатиме в Нідерландах – у Гаазі. Після офіційного створення спеціального трибуналу Нідерланди укладуть окрему угоду, за якою для нього буде виділено спеціальне приміщення.

Хоча Спецтрибунал для РФ створюється в межах Ради Європи, але фінансуватиметься ширше – коштами групи держав, які підтримують Україну, навіть якщо не є членами Ради Європи. Це дає змогу зберегти незалежність і забезпечити легітимність усього процесу.

Хто працюватиме у спецтрибуналі для Росії та як обиратимуть справи

Спецтрибунал для Росії працюватиме у співпраці з українськими слідчими та прокурорами. Генеральний прокурор України визначатиме, які справи передавати до Гааги.

Це означає, що спеціальний трибунал не починатиме слідство з нуля. Українська прокуратура вже зібрала чималу доказову базу та має понад 700 підозрюваних у справі про злочин агресії.

Розглядати справи будуть судді та прокурори, яких обиратимуть держави-засновниці та асоційовані учасники через Керівний комітет. Вони зможуть висувати кандидатів, які не обов’язково мають бути громадянами країн-учасниць.

До списку увійдуть 15 суддів. Консультативна група надаватиме рекомендації, а остаточне рішення ухвалюватимуть таємним голосуванням.

Прокурор обиратиметься за схожою процедурою. Висування кандидатів бажано має відбуватися за підтримки кількох держав. Його замісників призначатимуть зі списку, який надасть сам прокурор.

Чи реально судити Путіна та інших високопосадовців

Спеціальний трибунал для Росії зосередиться саме на вищому політичному та військовому керівництві держави-агресора. Основна мета – притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто ухвалював рішення про початок широкомасштабного вторгнення в Україну.

Насамперед йдеться про так звану трійку: російського диктатора Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та главу МЗС Сергія Лаврова. Саме вони можуть стати головними фігурантами обвинувальних актів. Судити їх зможуть лише після того, як вони залишать свої посади.

Крім того, говорячи про те, як працюватиме Спецтрибунал, важливо зауважити, що цей механізм дає змогу охопити не лише керівників РФ.

Якщо буде доведено причетність до злочину агресії, до відповідальності можуть бути притягнуті й інші лідери – наприклад, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Міжнародні прецеденти подібних трибуналів

Міжнародне право вже має досвід подібних Спецтрибуналів. Найвідомішим прецедентом є Нюрнберзький трибунал, який було створено після Другої світової війни для суду над вищим керівництвом нацистської Німеччини.

Також були створені й інші Спеціальні Трибунали для:

колишньої Югославії (25 травня 1993 року – 31 грудня 2017 року) – створений за ініціативою Франції. Його метою було переслідування осіб, відповідальних за тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права;

Раунди (8 листопада 1994 року – 31 грудня 2025 року) – заснований для судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид 1994 року в Руанді та злочини, вчинені громадянами Руанди в сусідніх країнах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.