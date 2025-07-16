На Україну насувається негода: в яких областях очікується гроза, град та шквали

Погода в Україні зіпсується у найближчі три години – у деяких регіонах очікуюся грози, град та шквали.

В Укргідрометцентрі попепередили про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий).

Погода в Україні 16 липня: де чекати негоди

За прогнозами синоптиків, у найближчи три години з утриманням до кінця доби 16 липня у семи областях України – Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській – гроза, місцями град та шквали до 15-20 м/с.

Зараз дивляться

Там також попередили, що такі погодні умови можуть спричинити ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше синоптик Наталя Птуха прогнозувала продовження спеки на південному сході принаймні до кінця робочого тижня, тобто до 18-19 липня.

Водночас упродовж 16-17 липня у західних областях, за її словами, очікується зниження температури до +18 +23°C, що пов’язано з впливом нового циклону з атмосферними фронтами.

Джерело : Укргідрометцентр

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.