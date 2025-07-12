В Харькове четыре человека пострадали из-за непогоды: на семилетнюю девочку упало дерево

В Харькове известно о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок, в результате непогоды — сильного ливня, града и шквальных порывов ветра.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно о пострадавших в Харькове из-за непогоды

По словам начальника ОВА, из-за непогоды обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали три человека.

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— Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев, — утверждает Синегубов.

Среди пострадавших в Харькове во время непогоды есть ребенок. В Основянском районе упало дерево на семилетнюю девочку, которую госпитализировали. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме этого, в населенном пункте Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево в результате непогоды, из-за чего она погибла, сообщили в Харьковской ОВА.

Сейчас подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия непогоды.

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