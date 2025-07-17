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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Рада підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України

Юлія Свириденко
Фото: Офіс президента

Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. За – 262 народних депутати.

Призначення Свириденко главою уряду

Ще 22 нардепи проголосували проти, 26 – утрималися.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, призначення Свириденко підтримав 201 народний депутат від Слуги народу, один – від Голосу, 15 – депутатської групи Довіра, 12- За майбутнє, 10 – Відновлення України та 13 позафракційних.

Зараз дивляться

Європейська солідарність та Батьківщина не голосували.

Подання президента Володимира Зеленського щодо Юлії Свириденко Верховна Рада отримала напередодні ввечері, сьогодні вранці його розглянув Комітет з питань організації державної влади.

Напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія представив попередній склад нового Кабміну:

  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко – міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики;
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко – міністр фінансів;
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль – міністр оборони.

Після перерви, орієнтовно з 14:00 до 18:00, має відбутися велике голосування за весь склад Кабміну та окремо – за міністра оборони та міністра закордонних справ.

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