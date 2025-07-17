Рада підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України

Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. За – 262 народних депутати.

Призначення Свириденко главою уряду

Ще 22 нардепи проголосували проти, 26 – утрималися.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, призначення Свириденко підтримав 201 народний депутат від Слуги народу, один – від Голосу, 15 – депутатської групи Довіра, 12- За майбутнє, 10 – Відновлення України та 13 позафракційних.

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Європейська солідарність та Батьківщина не голосували.

Подання президента Володимира Зеленського щодо Юлії Свириденко Верховна Рада отримала напередодні ввечері, сьогодні вранці його розглянув Комітет з питань організації державної влади.

Напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія представив попередній склад нового Кабміну:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Шмигаль – міністр оборони.

Після перерви, орієнтовно з 14:00 до 18:00, має відбутися велике голосування за весь склад Кабміну та окремо – за міністра оборони та міністра закордонних справ.

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