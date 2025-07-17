Рада підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України
Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. За – 262 народних депутати.
Призначення Свириденко главою уряду
Ще 22 нардепи проголосували проти, 26 – утрималися.
За інформацією нардепа Ярослава Железняка, призначення Свириденко підтримав 201 народний депутат від Слуги народу, один – від Голосу, 15 – депутатської групи Довіра, 12- За майбутнє, 10 – Відновлення України та 13 позафракційних.
Європейська солідарність та Батьківщина не голосували.
Подання президента Володимира Зеленського щодо Юлії Свириденко Верховна Рада отримала напередодні ввечері, сьогодні вранці його розглянув Комітет з питань організації державної влади.
Напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія представив попередній склад нового Кабміну:
- Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко – міністр юстиції;
- Світлана Гринчук – міністр енергетики;
- Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;
- Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко – міністр фінансів;
- Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
- Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Денис Шмигаль – міністр оборони.
Після перерви, орієнтовно з 14:00 до 18:00, має відбутися велике голосування за весь склад Кабміну та окремо – за міністра оборони та міністра закордонних справ.