Свириденко рассказала об основных задачах, которые поставлены перед обновленным правительством
Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство. Она рассказала, какие определены приоритетные задачи перед обновленным правительством.
Свириденко возглавит правительство Украины — что известно
По словам Свириденко, она благодарна за доверие и возможность служить Украине в это решающее время.
Она рассказала, что президент определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством Украины. Среди них:
- укрепление экономического потенциала Украины;
- расширение программ поддержки украинцев;
- масштабирование производства собственного оружия.
По мнению Свириденко, это можно реализовать благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций госинститутов, защите предпринимательства, полной концентрации госресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий.
Она объяснила, что в первую очередь речь идет об обеспечении Сил обороны и безопасности Украины, чтобы гарантировать устойчивость нашего государства.
Свириденко убеждена, что государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал страны.
— Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы, — считает она.
По ее мнению, нужны более четкие инструменты социальной поддержки, чтобы украинские военные и ветераны получили ощутимое государственное уважение и благодарность.
Свириденко обратила внимание, что решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада.
Она рассказала, что идет подготовка к взаимодействию с парламентом и представление соответствующих правительственных шагов. Свириденко отметила, что вскоре объявит предложения по кандидатурам членов правительства.
Источник: Юлия Свириденко
Фото: Юлия Свириденко