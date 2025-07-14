Свириденко рассказала об основных задачах, которые поставлены перед обновленным правительством

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство. Она рассказала, какие определены приоритетные задачи перед обновленным правительством.

Свириденко возглавит правительство Украины — что известно

По словам Свириденко, она благодарна за доверие и возможность служить Украине в это решающее время.

Она рассказала, что президент определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством Украины. Среди них:

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укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

По мнению Свириденко, это можно реализовать благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций госинститутов, защите предпринимательства, полной концентрации госресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий.

Она объяснила, что в первую очередь речь идет об обеспечении Сил обороны и безопасности Украины, чтобы гарантировать устойчивость нашего государства.

Свириденко убеждена, что государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал страны.

— Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы, — считает она.

По ее мнению, нужны более четкие инструменты социальной поддержки, чтобы украинские военные и ветераны получили ощутимое государственное уважение и благодарность.

Свириденко обратила внимание, что решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада.

Она рассказала, что идет подготовка к взаимодействию с парламентом и представление соответствующих правительственных шагов. Свириденко отметила, что вскоре объявит предложения по кандидатурам членов правительства.

Источник: Юлия Свириденко

Фото: Юлия Свириденко

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