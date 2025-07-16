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Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.

Арахамия обнародовал список кандидатов в правительство Свириденко

Кабмін
Фото: Depositphotos

Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия представил предварительный состав нового Кабинета министров.

Об этом он сообщил в Telegram.

Предварительный состав нового Кабмина

 — Провели заседание фракции с участием президента Владимира Зеленского, главы Офиса главы государства Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко, — отметил Ермак.

По его словам, состоялся “важный разговор об обороне, укреплении нашей устойчивости”.

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Президент выразил благодарность народным депутатам за их работу и поддержку важных законопроектов, направленных на усиление обороноспособности и продвижение евроинтеграции.

Сейчас Украина вступает в новую фазу борьбы за независимость, которая требует укрепления внутреннего потенциала и более активного взаимодействия с международными партнерами. Все это обусловливает необходимость кадровых обновлений в команде.

— Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и компетентного человека, способного возглавить правительство в такой сложный период, — написал Арахамия.

На заседании фракции были названы кандидаты на ключевые должности в правительстве.

— На заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве, — отметил депутат.

Кандидаты на должности в Кабмине:

  • Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
  • Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко – министр юстиции;
  • Светлана Гринчук – министр энергетики;
  • Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко – министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой – министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко – министр финансов;
  • Андрей Сибига — министр иностранных дел;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль — министр обороны.

— Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются, — написал Арахамия.

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