Арахамия обнародовал список кандидатов в правительство Свириденко
Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия представил предварительный состав нового Кабинета министров.
Об этом он сообщил в Telegram.
Предварительный состав нового Кабмина
— Провели заседание фракции с участием президента Владимира Зеленского, главы Офиса главы государства Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко, — отметил Ермак.
По его словам, состоялся “важный разговор об обороне, укреплении нашей устойчивости”.
Президент выразил благодарность народным депутатам за их работу и поддержку важных законопроектов, направленных на усиление обороноспособности и продвижение евроинтеграции.
Сейчас Украина вступает в новую фазу борьбы за независимость, которая требует укрепления внутреннего потенциала и более активного взаимодействия с международными партнерами. Все это обусловливает необходимость кадровых обновлений в команде.
— Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и компетентного человека, способного возглавить правительство в такой сложный период, — написал Арахамия.
На заседании фракции были названы кандидаты на ключевые должности в правительстве.
— На заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве, — отметил депутат.
Кандидаты на должности в Кабмине:
- Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко – министр юстиции;
- Светлана Гринчук – министр энергетики;
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов Украины;
- Игорь Клименко – министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой – министр образования и науки;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Андрей Сибига — министр иностранных дел;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль — министр обороны.
— Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются, — написал Арахамия.