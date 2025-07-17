Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны.

Шмыгаля назначили новым министром обороны Украины

17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля, до этого занимавшего должность премьер-министра, главой Министерства обороны Украины.

За соответствующее решение проголосовали 267 народных избранников.

Сейчас смотрят

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, на этом формирование правительства закончилось. По его словам, министра культуры нет, поскольку все кандидаты отказались от предложения занять должность.

Что известно о Денисе Шмыгале

Денис Анатольевич Шмыгаль занимает должность премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года.

Родился 15 октября 1975 года во Львове, окончил Львовский политехникум по специальности экономика предприятия, имеет степень кандидата экономических наук.

До политической карьеры работал в бизнесе, в частности в сфере энергетики и инвестиций.

В 2018-2019 годах возглавлял Бурштынскую ТЭС группы ДТЭК.

В августе 2019 года стал главой Ивано-Франковской ОГА, в феврале 2020 года — вице-премьером по вопросам развития общин и территорий.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада 261 голосом поддержала отставку Шмыгаля.

А сегодня, 17 июля, парламент проголосовал за новый состав Кабинета Министров Украины (КМУ). Последним решением сегодняшнего заседания и стало назначение Шмыгаля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.