Шмигаля призначили новим міністром оборони

Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони.

Шмигаля призначено новим міністром оборони України

17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду прем’єр-міністра, очільником Міністерства оборони України.

За відповідне рішення проголосували 267 народних обранців.

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Як зауважив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, на цьому формування Уряду закінчилось. За його словами, міністра культури немає, оскільки всі кандидати відмовились від пропозиції обійняти посаду.

Що відомо про Дениса Шмигаля

Денис Анатолійович Шмигаль обіймає посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року.

Народився 15 жовтня 1975 року у Львові, закінчив Львівську політехніку за спеціальністю економіка підприємства, має ступінь кандидата економічних наук.

До політичної кар’єри працював у бізнесі, зокрема у сфері енергетики та інвестицій.

У 2018-2019 роках очолював Бурштинську ТЕС групи ДТЕК.

У серпні 2019 року став головою Івано-Франківської ОВА, у лютому 2020 – віцепрем’єром з питань розвитку громад і територій.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада 261 голосом підтримала відставку Шмигаля.

А сьогоді, 17 липня, Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів України (КМУ). Останнім рішенням цього засідання і стало призначення Шмигаля.

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