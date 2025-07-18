Эрдоган говорил с Путиным о третьем раунде переговоров между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

О чем говорили Эрдоган и Путин

Как сообщает Президентство Турецкой Республики, Эрдоган отметил важность начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.

Он заявил, что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены подходящие даты для сторон.

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Кроме этого, во время разговора Эрдоган и Путин обсуждали двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

В сообщении отмечается, что турецкий президент заявил, что столкновения после вывода сирийских сил из Сувайды представляют угрозу для всего региона, а также подчеркнул важность того, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии.

Эрдоган заявил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии, чтобы помочь стране как можно скорее восстановиться.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России, которая длилась более часа.

Тогда команды Украины и России пришли к согласию по обмену военнопленными в формате всех на всех двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных, а также военных в возрасте до 25 лет.

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