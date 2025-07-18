Ердоган говорив з Путіним про третій раунд переговорів між РФ і Україною

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про що говорили Ердоган і Путін

Як повідомляє Президентство Турецької Республіки, Ердоган відзначив важливість початку третього раунду переговорів між Росією та Україною.

Він заявив, що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін.

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Крім цього, під час розмови Ердоган і Путін обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

У повідомленні зазначається, що турецький президент заявив, що зіткнення після виведення сирійських сил з Сувайди становлять загрозу для всього регіону, а також наголосив на важливості того, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії.

Ердоган заявив, що Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії, щоб допомогти країні якомога швидше відновитися.

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії, яка тривала понад годину.

Тоді команди України та Росії дійшли до згоди щодо обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх двох категорій – тяжкопоранених і тяжкохворих, а також військових віком до 25 років.

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