Ердоган говорив з Путіним про третій раунд переговорів між РФ і Україною
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про що говорили Ердоган і Путін
Як повідомляє Президентство Турецької Республіки, Ердоган відзначив важливість початку третього раунду переговорів між Росією та Україною.
Він заявив, що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін.
Крім цього, під час розмови Ердоган і Путін обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.
У повідомленні зазначається, що турецький президент заявив, що зіткнення після виведення сирійських сил з Сувайди становлять загрозу для всього регіону, а також наголосив на важливості того, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії.
Ердоган заявив, що Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії, щоб допомогти країні якомога швидше відновитися.
2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії, яка тривала понад годину.
Тоді команди України та Росії дійшли до згоди щодо обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх двох категорій – тяжкопоранених і тяжкохворих, а також військових віком до 25 років.