Одна из пострадавших до сих пор в коме: ОВА об атаке на Черновцы 12 июля
Четверо человек до сих пор находятся в больницах после атаки на Черновцы 12 июля.
Об этом сообщили в Черновицкой областной военной администрации.
Атака на Черновцы 12 июля: каково состояние раненых
Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, состояние большинства пострадавших тяжелое или крайне тяжелое.
– Состояние 44-летней черновчанки Илоны – до сих пор крайне тяжелое. С момента вражеского удара она находится в коме. 48-летняя Лилия из Черновцов и 71-летняя Ярослава из Снятина – в тяжелом состоянии, 65-летняя Мария из Черновцов – в удовлетворительном, – перечислил он.
Запаранюк заверил, что врачи находятся рядом с пострадавшими круглосуточно и оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь.
Он пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.
Напомним, взрывы в Черновцах 12 июля прогремели, когда российские оккупанты атаковали город четырьмя БпЛА и ракетой.
Тогда погибли два человека – 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
Число пострадавших после российской атаки достигло 26.
13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим в результате российской атаки.
Позже, 16 июля, количество погибших в результате российского удара по Черновцам увеличилось до трех – 74-летний Василий Клипич, житель Снятина Ивано-Франковской области, скончался в больнице.
Источник: Черновецкая ОВА
Фото: Черновецкая ОВА