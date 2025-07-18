Одна из пострадавших до сих пор в коме: ОВА об атаке на Черновцы 12 июля

Четверо человек до сих пор находятся в больницах после атаки на Черновцы 12 июля.

Об этом сообщили в Черновицкой областной военной администрации.

Атака на Черновцы 12 июля: каково состояние раненых

Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, состояние большинства пострадавших тяжелое или крайне тяжелое.

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– Состояние 44-летней черновчанки Илоны – до сих пор крайне тяжелое. С момента вражеского удара она находится в коме. 48-летняя Лилия из Черновцов и 71-летняя Ярослава из Снятина – в тяжелом состоянии, 65-летняя Мария из Черновцов – в удовлетворительном, – перечислил он.

Запаранюк заверил, что врачи находятся рядом с пострадавшими круглосуточно и оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь.

Он пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Напомним, взрывы в Черновцах 12 июля прогремели, когда российские оккупанты атаковали город четырьмя БпЛА и ракетой.

Тогда погибли два человека – 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Число пострадавших после российской атаки достигло 26.

13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Позже, 16 июля, количество погибших в результате российского удара по Черновцам увеличилось до трех – 74-летний Василий Клипич, житель Снятина Ивано-Франковской области, скончался в больнице.

Источник: Черновецкая ОВА

Фото: Черновецкая ОВА

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