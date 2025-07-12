Ночная атака на Украину: Черновцы и Львов под ударом, вспыхнули пожары, есть погибшие

В течение ночи и утра 12 июля РФ массированно атаковала Украину, запустив 339 Шахедов, 258 дронов-имитаторов и 26 крылатых ракет Х-101.

В Воздушных силах ВСУ зафиксировали попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в пяти локациях, а также падение обломков сбитых целей — еще на 19-ти.

Основной удар пришелся на Черновцы, где погибли два человека. Завтра, 13 июля, в городе объявлен днем траура по погибшим.

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Сегодня взрывы раздавались также в Луцке, Львове, Хмельницком, Харькове, Киеве, Черкассах, Днепропетровской, Кировоградской и других областях.

Подробнее о последствиях ночной атаки сегодня, 12 июля — в материале на сайте Факты ICTV.

Атака на Черновцы 12 июля

Утром россияне атаковали Черновцы четырьмя Шахедами и крылатой ракетой — повреждено несколько жилых домов, магазинов, админзданий и автомобилей. Спасатели тушили пожары одновременно по трем адресам.

Известно о гибели двух человек: 26-летней девушки и 43-летнего мужчины. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 10 пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

13 июля объявлено в Черновцах днем траура по погибшим. Все массовые мероприятия отменены.

В ОВА назвали имена погибших:

43-летний Святослав Лазаренко , работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области;

, работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области; 26-летняя Диана Кравченк о, заведующая одной из аптек в Черновцах.

о, заведующая одной из аптек в Черновцах.

Ночная атака на Львов

Во Львове во время комбинированной атаки повреждены дома на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери.

Разрушениям подверглись также два промышленных объекта, где вспыхнули пожары.

В целом в результате комбинированного удара во Львове повреждены: 51 дом (528 квартир), по 19 автомобилей и объектов бизнеса и два предприятия.

Количество пострадавших в результате ночной атаки во Львове возросло до девяти (среди них 11-летний мальчик), двоих из них госпитализировали, другим оказали помощь на местах.

Обстрел Луцка сегодня

Всю ночь Луцк атаковали Шахеды (35 дронов), а на рассвете российские оккупанты ударили по городу двумя ракетами.

В результате падения обломков сбитых целей полностью разрушен частный жилой дом, в окружающих — повылетали окна, повреждены несколько автомобилей.

Однако, к счастью, обошлось без жертв — ни травмированных, ни погибших.

Атака на Харьков

По Киевскому району Харькова армия РФ сегодня под утро ударила двумя управляемыми авиабомбами и восемью дронами.

В результате ночной атаки повреждены предприятие, многоквартирный дом, здание вуза, гараж и три автомобиля.

Здесь пострадали три человека — это мужчины 33, 47 и 55 лет, которые госпитализированы в больницу.

Днепропетровская область: последствия ночной атаки

Утром российская авиация сбросила КАБы на Великомихайловскую громаду Синельниковского района Динпропетровской области.

— Загорелось авто. Пожар спасатели укротили, — рассказал руководитель ОВА Сергей Лысак.

По его словам, погибли два человека, тела которых обнаружили в салоне машины.

Также этой ночью враг атаковал регион 10 беспилотниками. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Здесь обошлось без погибших и пострадавших.

Атака на Хмельницкую область

Ночью в небе над Хмельницкой областью силами и средствами ПВО уничтожены четыре крылатые ракеты и пять вражеских ударных БпЛА типа Шахед, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин.

— В результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены солнечные батареи и крыша нежилого подсобного помещения, — сказал он.

Обошлось без погибших и травмированных.

Атака на Житомирскую область: последствия

Местные власти сообщили об уничтожении нескольких воздушных целей во время массированной атаки на Житомирскую область.

В результате обстрела зафиксировано разрушение заброшенной хозяйственной постройки, пожар на месте падения обломков уже ликвидирован.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Черкасская область: атака 12 июля

Во время вражеской атаки сегодня силами ПВО в Черкасской области уничтожено крылатую ракету и обезврежено 20 БпЛА. Прошло без травмированных.

В Черкасском районе, по предварительным данным, взрывной волной повреждены восемь частных домов.

Также без света полсотни абонентов, бригада облэнерго уже работает над восстановлением электроснабжения.

Кировоградская область — под атакой дронов

В одной из общин Голованевского района Кировоградской области в результате атаки повреждены почти 10 частных домов: разрушены кровли, выбиты окна, двери и заборы.

Обошлось без пострадавших.

Также падение обломков сбитого беспилотника вызвало возгорание сухой травы на открытой местности, пожар оперативно ликвидировали.

Киев: ночная атака сегодня

Этой ночью в Киеве, который почти каждую ночь подвергается атакам со стороны страны-агрессора, также раздавались взрывы — силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.

По данным представителей столичной власти, в частности противовоздушная оборона работала по целям на Троещине и в Голосеевском районе.

Информации о последствиях или пострадавших на данный момент нет.

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