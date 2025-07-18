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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Одна з постраждалих досі в комі: ОВА про атаку на Чернівці 12 липня

Атака на Чернівці 12 липня 2025: який стан поранених

Чотири людини досі перебувають у лікарнях після атаки на Чернівці 12 липня.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

Атака на Чернівці 12 липня: який стан поранених

Як повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, стан більшості постраждалих важкий або вкрай важкий. 

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Стан 44-річної чернівчанки Ілони — досі вкрай важкий. З моменту ворожого удару вона перебуває у комі. 48-річна Лілія з Чернівців та 71-річна Ярослава зі Снятина – у важкому стані, 65-річна Марія з Чернівців – у задовільному, – перерахував він. 

Запаранюк запевнив, що лікарі перебувають поруч із постраждалими цілодобово і надають не тільки медичну, а й психологічну допомогу. 

Він побажав усім пораненим якнайшвидшого одужання. 

Нагадаємо, вибухи в Чернівцях 12 липня прогриміли, коли російські окупанти атакували місто чотирма БпЛА та ракетою.

Тоді загинуло двоє людей – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Кількість постраждалих після російської атаки сягнула 26.

13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Пізніше, 16 липня, кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях збільшилась до трьох – 74-річний Василь Клипич, житель Снятина Івано-Франківської області помер у лікарні.

Джерело: Чернівецька ОВА

Фото: Чернівецька ОВА

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