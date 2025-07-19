Україна пропонує РФ зустріч наступного тижня і працює над новим обміном – Зеленський

Наразі Україна працює над ще одним обміном полонених, повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський про підготовку нового обміну полоненими

Наразі продовжується розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі у Стамбулі, повідомив голова держави.

– Зараз команда працює ще над одним обміном, – наголосив він.

Крім того, секретар РНБО Рустем Умєров доповів Зеленському, що запропонував Росії наступну зустріч на наступному тижні.

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За словами Зеленського, переговорну динаміку треба збільшувати та робити все, щоб досягти припинення вогню. Він наголосив, що російській стороні треба перестати ховатися від рішень.

– Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі, – додав він.

Зеленський про домовленості з Трампом

Голова держави повідомив, що сьогодні була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо синхронізації санкцій ЄС проти РФ, а також контрактів зі США.

– Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати – реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї, – додав він.

Зеленський наголосив, що Україна готова купувати необхідну зброю, і експортувати у США технологічну українську зброю – передусім дрони.

– Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів, – зауважив голова держави.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що з червня 2025 року під час обмінів полоненими додому повернулися сотні українців – військових та цивільних.

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