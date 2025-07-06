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Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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За восемь больших обменов пленными вернулись сотни украинцев – Зеленский

Обмін полоненими 26 червня

Во время обменов пленными с июня 2025 домой вернулись сотни украинцев.

Об этом 6 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – о восьми обменах пленными с июня 2025

Глава государства отмечает: на данный момент состоялось восемь этапов большого обмена пленными.

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В частности, с начала июня домой вернулись сотни украинцев – военных и гражданских.

– Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести, большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Обмены пленными, отмечает президент, являются результатом усилий, которые приложила большая команда Украины.

Работа, убеждает глава государства, продолжается.

Команда, заключает Владимир Зеленский, будет работать, пока не вернет каждого, всех без исключения.

Что известно об обмене пленными

Восемь последних обменов пленными являются частью договоренностей, которых удалось достичь во время второго раунда переговоров Украины и РФ в Стамбуле 2 июня.

В частности, такие обмены пленными происходили 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.

По итогам первого раунда переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая состоялся обмен пленными 1000 на 1000.

Так, 23 мая вернулись 270 военных и 120 гражданских, 24 мая – 307 защитников и 25 мая – 303 оборонцев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Обмін полоненими 4 липня 2025. Фото: КШППВ

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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