Возможен ли выезд за границу лицам с двойным гражданством: объяснение адвоката

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Документ, ранее одобренный Верховной Радой, открывает новые возможности для украинской диаспоры и граждан, имеющих паспорта других государств.

Однако принятие этого закона вызвало немало практических вопросов. В частности, возможен ли выезд за границу с двойным гражданством лиц, являющихся военнообязанными.

За разъяснениями мы обратились к адвокату юридической компании GRACERS Марине Ивиной, чтобы выяснить, можно ли выехать за границу с двойным гражданством.

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Разрешен ли выезд за границу лицам с двойным гражданством

Согласно Закону и Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными Постановлением КМУ № 57 от 27.01.1995 года, выезд из Украины разрешен исключительно на основании документов гражданина Украины.

Среди них:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

дипломатический паспорт Украины,

служебный паспорт Украины,

удостоверение личности моряка,

удостоверение члена экипажа;

другие документы, предусмотренные законодательством.

Даже если лицо предоставило загранпаспорт гражданина другой страны для пересечения границы, то представители пограничной службы могут проверить лицо в базах данных на выявление гражданства Украины.

— Более того, с 01 июня 2024 года отменены льготные основания для выезда за границу для лиц с двойным гражданством, которые снялись с регистрации места жительства в Украине и зарегистрированы по месту жительства за рубежом, — отметила адвокат.

До июня 2024 года мужчины, которые постоянно жили за границей и стояли на консульском учете, могли беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения. Но теперь такая возможность отменена, следовательно даже консульский учет и наличие двойного гражданства не дает права на выезд из страны.

Таким образом, все граждане Украины, в том числе с двойным гражданством и постоянно проживающие за рубежом, во время пребывания в Украине рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины.

Двойное гражданство: выезд за границу для женщин

На сегодня женщины, состоящие на воинском учете, могут быть мобилизованы или привлечены к работам по обороне государства только добровольно.

— Но сам по себе воинский учет не ограничивает право женщин на выезд за границу, — отмечает юрист.

Женщины, состоящие на воинском учете, но не мобилизованные, имеют право свободно пересекать государственную границу. Зато женщины, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, во время действия военного положения подпадают под ограничения на выезд.

Женщины с двойным гражданством подлежат тем же правилам, что и гражданки Украины, которые находятся на воинском учете.

Военнообязанные лица могут выехать за границу только при наличии:

отсрочки от мобилизации (ст. 23 Закона Украины

исключения с воинского учета (по решению ВВК о непригодности к службе),

отдельного решения ТЦК и СП на основании гуманитарных или иных законных причин.

Следовательно, наличие паспорта гражданина другого государства не освобождает от обязанности состоять на воинском учете, проходить военную службу или быть мобилизованным.

Так же это не влияет на применение ограничений по выезду за границу во время военного положения. Лицо признается исключительно гражданином Украины, даже если имеет гражданство другого государства.

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