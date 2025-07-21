Чи можливий виїзд за кордон особам з подвійним громадянством: пояснення адвоката

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Документ, раніше схвалений Верховною Радою, відкриває нові можливості для української діаспори та громадян, які мають паспорти інших держав.

Проте прийняття цього закону викликало чимало практичних запитань. Зокрема, чи можливий виїзд за кордон з подвійним громадянством осіб, які є військовозобов’язаними.

За роз’ясненнями ми звернулися до адвокатки юридичної компанії GRACERS Марини Івіної, аби з’ясувати, чи можна виїхати за кордон з подвійним громадянством.

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Чи дозволений виїзд за кордон особам з подвійним громадянством

Згідно із законом та Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими Постановою КМУ № 57 від 27.01.1995 року, виїзд з України дозволений виключно на підставі документів громадянина України.

Серед них:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

дипломатичний паспорт України,

службовий паспорт України,

посвідчення особи моряка,

посвідчення члена екіпажу;

інші документи, передбачені законодавством.

Навіть якщо особа надала закордонний паспорт громадянина іншої країни для перетину кордону, то представники прикордонної служби можуть перевірити особу в базах даних на виявлення громадянства України.

– Ба більше, з 01 червня 2024 року скасовано пільгові підстави для виїзду за кордон для осіб з подвійним громадянством, які знялись з реєстрації місця проживання в Україні та зареєстровані за місцем проживання за кордоном, – зазначила адвокат.

До червня 2024 року чоловіки, які постійно мешкали за кордоном і стояли на консульському обліку, могли безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Але тепер така можливість скасована, отже навіть консульський облік та наявність подвійного громадянства не дає права на виїзд з країни.

Таким чином, усі громадяни України, у тому числі з подвійним громадянством та які постійно проживають за кордоном, під час перебування в Україні розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України.

Подвійне громадянство: виїзд за кордон для жінок

На сьогодні жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані або залучені до робіт з оборони держави лише добровільно.

– Але сам по собі військовий облік не обмежує право жінок на виїзд за кордон, – наголошує юристка.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, але не мобілізовані, мають право вільно перетинати державний кордон. Натомість жінки, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, під час дії воєнного стану підпадають під обмеження на виїзд.

Жінки з подвійним громадянством підлягають тим самим правилам, що й громадянки України, які перебувають на військовому обліку.

Військовозобов’язані особи можуть виїхати за кордон лише за наявності:

Закону України відстрочки від мобілізації (ст. 23Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію),

виключення з військового обліку (за рішенням ВЛК про непридатність до служби),

окремого рішення ТЦК та СП на підставі гуманітарних чи інших законних причин.

Отже, наявність паспорта громадянина іншої держави не звільняє від обов’язку перебувати на військовому обліку, проходити військову службу чи бути мобілізованим.

Так само це не впливає на застосування обмежень щодо виїзду за кордон під час воєнного стану. Особа визнається виключно громадянином України, навіть якщо має громадянство іншої держави.

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