События ночи 23 июля: атака Украины, авария Mirage-2000 и новый закон о НАБУ

В ночь на 23 июля в Сумах и Кривом Роге раздались мощные взрывы.

Российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру и жилые объекты. Взрывы также звучали и в России.

Также вечером произошла авария истребителя Mirage-2000 – пилот катапультировался.

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Тем временем, Верховная Рада приняла закон, который, по мнению экспертов, существенно ограничивает независимость НАБУ и САП.

Что произошло за ночь 23 июля 2025 – читайте в подборке на сайте Факты ICTV.

Взрывы в Сумах

В ночь на среду, 23 июля, Сумы взорвалась серия мощных взрывов. В некоторых микрорайонах областного центра были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров, в эту ночь противник продолжил обстрелы гражданской инфраструктуры Сумской области.

АО Сумыоблэнерго подтвердило проблемы с распределением электроэнергии. В компании отметили, что исчезновение электричества в Сумах и окрестных районах вызвано ударами российских войск по объектам критической инфраструктуры.

– В результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района, – отметил руководитель ОВА.

По его словам, медицинские учреждения и другие важные объекты оперативно перевели на резервное питание.

Также он сообщил, что восстановительные работы уже продолжаются, но процесс возврата электроснабжения может занять некоторое время.

Взрывы в Кривом Роге

Мощные взрывы сегодня ночью прогремели и в Кривом Роге, при попытке атаки города ударными дронами Shahed.

Информацию о звуках взрывов в городе первым сообщили местные журналисты.

Впоследствии глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко подтвердил, что в городе было громко.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массированной атаке дронов Shahed.

Зафиксировано попадание беспилотников в нескольких точках, в частности, в предприятие и частные дома. В результате атак возникли оперативно ликвидировавшие пожары.

По предварительной информации, в результате взрывов в Кривом Роге пострадавших нет.

Авария истребителя Mirage-2000

Вечером 22 июля 2025 г. во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, переданном Украине Францией, произошла техническая неисправность, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Как отметили в ПС, пилот немедленно известил руководителя полетов о возникновении аварийной ситуации. Он действовал в соответствии с инструкциями в критических условиях и успешно катапультировался.

Поисково-спасательная группа быстро обнаружила летчика, его состояние оценивается как стабильное.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что пилот смог отвести истребитель вдали от населенного пункта.

По его словам, лётчик грамотно выполнил все действия в сложной ситуации.

– Самолет спасти уже было невозможно, впрочем, летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта, – подчеркнул Игнат.

Он также добавил, что подобные случаи с авиационной техникой в небе происходят даже в мировой практике, и выяснение причин аварии продолжается.

Жертв и пострадавших на земле нет. Для установления обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.

Закон о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №12414, вносящий изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

В антикоррупционных органах заявляют, что эти изменения “фактически уничтожают независимость НАБУ и САП”.

За документ проголосовали 263 депутата, сообщил Ярослав Железняк.

– Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6 лет скатились до этого, – заявил нардеп.

Позже он сообщил, что зарегистрировал блокировочное постановление, временно запрещающее спикеру подписывать закон. Однако уже через час Руслан Стефанчук подписал законопроект и направил его президенту Владимиру Зеленскому.

В НАБУ и САП предупреждают, что изменения фактически подчиняют их генпрокурору:

генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может делегировать это другому прокурору;

может давать письменные указания детективам и изменять подследственность;

имеет право закрывать дела по требованию защиты;

разрешает споры по поводу подследственности;

лично подписывает подозрения топ-чиновникам;

только генпрокурор решает, кто входит в группу прокуроров — руководитель САП этого права лишен.

Взрывы в России

Жители Новочеркасска в Ростовской области РФ сообщили об атаке беспилотников.

В социальных сетях распространяются многочисленные видеозаписи, которые, по словам очевидцев, зафиксированы на месте событий. В частности, речь идет об ударах по району железнодорожного вокзала и Новочеркасской ГРЭС.

По информации издания ASTRA, после атаки в городе было перекрыто движение на железнодорожном переезде. Один из водителей сообщил, что из-за этого образовалась пробка.

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