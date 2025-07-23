РФ атакувала чотири області України 71 дроном – Повітряні сили

У ніч проти 23 липня РФ атакувала Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Наслідки нічної атаки 23 липня

Окупанти запускали дрони протягом ночі із напрямків Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Основний напрямок удару – це Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Черкаська області.

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У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:00 підтвердили збиття або приглушення протиповітряною обороною 27 ворожих дронів на Півночі, Сході та в Центрі країни.

Ще 18 БпЛА локаційно втрачені/приглушені РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання 26 дронів у 14 локаціях і падіння уламків збитих цілей на п’яти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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