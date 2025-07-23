Через две недели должен быть общий план: Зеленский о встрече с НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский собрал на совещание руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры, во время которого договорились о создании совместного плана для укрепления Украины всеми правоохранительными органами, который должен быть готов через две недели.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Зеленского 23 июля.

План для укрепления Украины: что известно

Он отметил, что на следующей неделе пройдет еще одна “глубокая рабочая встреча” по плану общих действий.

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– А через две недели должен быть готов совместный план – какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества, – подчеркнул президент.

Он считает, что уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, должны знать о неотвратимости наказания.

Глава Украинского государства поблагодарил всех участников встречи за готовность работать в команде и ради интересов Украины. По его словам, все пообещали “работать исключительно конструктивно”.

Владимир Зеленский подчеркнул, что слышит, что говорит общество, и видит, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого из них.

– Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим, – резюмировал он.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла в целом закон № 12414, которым ограничиваются полномочия НАБУ и САП, в частности их деятельность подчиняется генпрокурору.

Документ подписал президент Владимир Зеленский и опубликован в парламентской газете Голос Украины, соответственно, 23 июля он вступил в силу.

Вечером 22 июля в Киеве, Львове, Одессе, Днепре прошли акции против подписания закона № 12414.

Источник : Офис президента

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