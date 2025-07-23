За два тижні має бути спільний план: Зеленський про зустріч із НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський зібрав на нараду керівників СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і Генпрокуратури, під час якої домовився про створення спільного плану для зміцнення України усіма правоохоронними органами, який має бути готовий через два тижні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram Зеленського 23 липня.

План для зміцнення України: що відомо

Він зазначив, що наступного тижня пройде ще одна “глибока робоча зустріч” щодо плану загальних дій.

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– А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства, – підкреслив президент.

Він додав, що вважає, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, мають знати про невідворотність покарання.

Очільник української держави подякував усім учасникам зустрічі за готовність працювати в команді і заради інтересів України. За його словами, всі пообіцяли “працювати виключно конструктивно”.

Володимир Зеленський підкреслив, що чує, що каже суспільство, та бачить, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної з них.

– Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо, – резюмував він.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12414, яким обмежуються повноваження НАБУ та САП, зокрема їхня діяльність підпорядковуватиметься генпрокурору.

Документ підписав президент Володимир Зеленський та опублікували у парламентській газеті Голос України, відповідно, 23 липня він набрав чинності.

Увечері 22 липня у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі пройшли акції проти підписання закону № 12414.

Джерело : Офіс президента

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