В Киеве, Львове и других городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП

В ряде городов Украины вспыхнули митинги против законопроекта №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, “фактически уничтожающих независимость НАБУ и САП”, за который Верховная Рада проголосовала в целом 22 июля.

Митинги против законопроекта №12414 в городах Украины

Как сообщают украинские журналисты, митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП проходили в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах.

В частности, в столице на акцию протеста пришли по меньшей мере 1,2 тыс. человек. Они собрались на площади Ивана Франко возле Киевского национального театра имени Ивана Франко.

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К ней присоединился военнослужащий ВСУ, адвокат, соучредитель общественной организации Принцип Маси Найем.

Во Львове люди пришли к памятнику Тарасу Шевченко. Соорганизатор акции Юстина Моисеев отметила, что сначала на митинг зарегистрировались 30 человек, но количество ожидаемых участников значительно возросло.

В Одессе участники акции призывают президента Владимира Зеленского не подписывать этот законопроект и скандируют, чтобы Украина защитила демократические институты.

В Днепре люди также вышли на протесты против законопроекта №12414. Участники акции утверждают, что этот документ в случае принятия может напрямую влиять на процветание коррупции в стране.

В разных городах люди скандируют лозунги и держат в руках плакаты с лозунгами:

вето на закон;

нет коррупции во власти;

руки прочь от НАБУ;

верните Европу;

снова мы здесь;

хватит беспредела;

12414 — позор;

вы нас услышите;

Янукович закончил плохо;

я не хочу в таможенный союз;

народный гнев страшнее НАБУ и САП;

нет — уничтожению антикоррупционной системы;

изменимся или умрем;

коррупция — смерть будущего.

Недавно генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, руководитель СБУ Василий Малюк и директор ГБР Алексей Сухачев обсудили с представителями G7 ситуацию по НАБУ.

Фото : Факти ICTV

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