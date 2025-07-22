Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
В Киеве, Львове и других городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП
В ряде городов Украины вспыхнули митинги против законопроекта №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, “фактически уничтожающих независимость НАБУ и САП”, за который Верховная Рада проголосовала в целом 22 июля.
Митинги против законопроекта №12414 в городах Украины
Как сообщают украинские журналисты, митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП проходили в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах.
В частности, в столице на акцию протеста пришли по меньшей мере 1,2 тыс. человек. Они собрались на площади Ивана Франко возле Киевского национального театра имени Ивана Франко.
К ней присоединился военнослужащий ВСУ, адвокат, соучредитель общественной организации Принцип Маси Найем.
Во Львове люди пришли к памятнику Тарасу Шевченко. Соорганизатор акции Юстина Моисеев отметила, что сначала на митинг зарегистрировались 30 человек, но количество ожидаемых участников значительно возросло.
В Одессе участники акции призывают президента Владимира Зеленского не подписывать этот законопроект и скандируют, чтобы Украина защитила демократические институты.
В Днепре люди также вышли на протесты против законопроекта №12414. Участники акции утверждают, что этот документ в случае принятия может напрямую влиять на процветание коррупции в стране.
В разных городах люди скандируют лозунги и держат в руках плакаты с лозунгами:
- вето на закон;
- нет коррупции во власти;
- руки прочь от НАБУ;
- верните Европу;
- снова мы здесь;
- хватит беспредела;
- 12414 — позор;
- вы нас услышите;
- Янукович закончил плохо;
- я не хочу в таможенный союз;
- народный гнев страшнее НАБУ и САП;
- нет — уничтожению антикоррупционной системы;
- изменимся или умрем;
- коррупция — смерть будущего.
Недавно генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, руководитель СБУ Василий Малюк и директор ГБР Алексей Сухачев обсудили с представителями G7 ситуацию по НАБУ.