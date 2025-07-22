Рада проголосовала за законопроект № 12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, “фактически уничтожающих независимость НАБУ и САП”.

Законопроект № 12414 утвердили в Раде

За соответствующий законопроект проголосовали 263 народных избранника, сообщил депутат Ярослав Железняк.

— Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6 лет скатились до этого, — выразил свое возмущение нардеп.

Впоследствии он сообщил, что зарегистрировал блокирующее постановление относительно этого законопроекта № 12414. Согласно регламенту, на данный момент спикер не имеет права подписать эти изменения.

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В антикоррупционных органах говорят, что эти правки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору.

Основные изменения:

генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

Напомним, что ранее в официальном заявлении САП и НАБУ говорилось, что законопроект № 12414 представляет прямую угрозу независимости этих органов.

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