Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Малиновская Ангелина, редактор ленты
3 мин.

Рада проголосовала за законопроект № 12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, “фактически уничтожающих независимость НАБУ и САП”.

Законопроект № 12414 утвердили в Раде

За соответствующий законопроект проголосовали 263 народных избранника, сообщил депутат Ярослав Железняк.

— Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6 лет скатились до этого, — выразил свое возмущение нардеп.

Впоследствии он сообщил, что зарегистрировал блокирующее постановление относительно этого законопроекта № 12414. Согласно регламенту, на данный момент спикер не имеет права подписать эти изменения.

Сейчас смотрят

Что предусматривает законопроект № 12414

В антикоррупционных органах говорят, что эти правки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору.

Основные изменения:

  • генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
  • имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;
  • может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
  • сам решает споры о подследственности;
  • самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

Напомним, что ранее в официальном заявлении САП и НАБУ говорилось, что законопроект № 12414 представляет прямую угрозу независимости этих органов.

Связанные темы:

Верховная РадаНАБУСАП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь