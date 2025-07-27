Малиновская Ангелина, редактор ленты
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На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение: что известно
27 июля в районе села Старые Санжары Полтавского района произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 10.47 на глубине 7,1 км.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля (ГЦСК) Национального космического агентства.
Землетрясение в Полтавской области 27 июля 2025 года
Магнитуда землетрясения в районе села Старые Санжары Полтавского района была небольшой – 2,9 по 12-балльной шкале Рихтера.
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– По классификации землетрясений относится к неощутимым, – проинформировали на сайте ГЦСК.
Расстояние от Старых Санжар до Полтавы 19 км по прямой.
Напомним, что в этом месяце в Полтавской области сейсмологи уже сообщали о землетрясении. Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 1 июля возле села Карпуси.
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