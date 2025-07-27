Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус: що відомо
27 липня у районі села Старі Санжари Полтавського району стався землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані о 10:47 на глибині 7,1 км.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Національного космічного агентства.
Землетрус на Полтавщині 27 липня 2025 року
Магнітуда землетрусу у районі села Старі Санжари Полтавського району була невеликою – 2,9 за 12-бальною шкалою Ріхтера.
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– За класифікацією землетрусів належить до не відчутних, – проінформували на сайті ГЦСК.
Відстань від Старих Санжар до Полтави 19 км по прямій.
Нагадаємо, що у цьому місяці на Полтавщині сейсмологи вже повідомляли про землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані у ніч на 1 липня поблизу села Карпусі.
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