На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус: що відомо

27 липня у районі села Старі Санжари Полтавського району стався землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані о 10:47 на глибині 7,1 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Національного космічного агентства.

Землетрус на Полтавщині 27 липня 2025 року

Магнітуда землетрусу у районі села Старі Санжари Полтавського району була невеликою – 2,9 за 12-бальною шкалою Ріхтера.

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– За класифікацією землетрусів належить до не відчутних, – проінформували на сайті ГЦСК.

Відстань від Старих Санжар до Полтави 19 км по прямій.

Нагадаємо, що у цьому місяці на Полтавщині сейсмологи вже повідомляли про землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані у ніч на 1 липня поблизу села Карпусі.

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