Реформа АРМА: Зеленский подписал закон, необходимый для получения средств от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении институциональной способности АРМА — агентства, которое занимается розыском и управлением активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом стало известно из карточки закона.

Закон о реформе АРМА: что известно

Законопроект №12374-д был принят Верховной Радой еще 18 июня 2025 года.

Сейчас смотрят

Его принятие является частью обязательств Украины перед Европейским Союзом в рамках инициативы «Ukraine Facility» и необходимым условием для получения дальнейшего финансирования.

Документ предусматривает реформу АРМА — центрального органа, ответственного за управление арестованным имуществом в уголовных производствах.

Ключевые изменения включают четкие сроки и процедуры передачи активов в управление АРМА, введение предохранителей против передачи убыточного или обесцененного имущества, новую модель отбора управляющих.

Также внедряется независимая внешняя оценка работы агентства, совершенствуется конкурсное отбор его руководителя, а нормы закона гармонизируются с Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Как ранее отмечали в Верховной Раде, цель реформы — обеспечить прозрачное и эффективное управление активами, изъятыми у коррупционеров, минимизировать риски злоупотреблений, повысить доверие к агентству и его финансовую результативность.

Закон предусматривает полную институциональную перезагрузку АРМА — от внутренних процедур до взаимодействия с правоохранительными органами и судами.

Это еще один шаг к созданию эффективного механизма управления конфискованным имуществом, которое должно работать на государство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.